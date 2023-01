Svincolo di Nocera sul'A3, tutto pronto per l'avvio dei lavori in autostrada A Napoli vertice operativo tra la società e il sindaco di Nocera

Il sindaco di Nocera Inferiore ha incontrato il nuovo gestore dell’Autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli. Il colloquio si è svolto a Napoli, nella sede della società “Salerno Pompei Napoli S.p.A.”: al tavolo di confronto, oltre a Paolo De Maio, l'ingegnere Repetto. Il municipio dell'agro ha sottolineato lo "spirito di piena collaborazione e attenzione al territorio".

Tra i temi al centro della riunione, i lavori ormai partiti per la realizzazione della rotatoria allo svincolo autostradale di Nocera Inferiore. Grande attenzione anche per la questione del Ponte di Santa Croce: «Grazie anche ad un confronto continuo con l’ingegnere Morisco del Ministero delle Infrastrutture, abbiamo immaginato di proseguire con una conferenza di servizi per lavorare ad un progetto congiunto, perseguendo l’obiettivo di assicurare la viabilità del Ponte», ha dichiarato a margine dell’incontro il sindaco Paolo De Maio.

L’infrastruttura di Santa Croce è anche candidata tra i progetti del Pnrr e del CIS Grande Salerno, in corso tutte le opportune valutazioni.

A breve sarà convocata la conferenza di servizi per affrontare in modo corale e condiviso la questione del ponte di Santa Croce, ma anche altre problematiche che interessano il tratto autostradale ricompreso nel territorio del Comune di Nocera Inferiore, per individuare soluzione alternative che possano migliorare la viabilità e mitigare il traffico.