Il circolo PD di Castellabate ricorda David Sassoli Per la coordinatrice locale Simona Federico: «Una delle anime più belle della nostra comunità»

Il circolo del PD di Castellabate ha ricordato il compianto presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, ad un anno dalla sua morte. Nell’incontro tenutosi, il circolo ha donato al sindaco del comune cilentano, Marco Rizzo, la cartella filatelica di Poste Italiane, della serie tematica, “Il senso civico" contenente lo speciale francobollo emesso per l’occasione e l'annullo filatelico.

I commenti

«Una delle anime più belle della nostra comunità democratica - afferma la coordinatrice del circolo, Simona Federico - la cui scomparsa ci ha lasciato un enorme vuoto».

«L’ omaggio di oggi al nostro Sindaco è solo un piccolo gesto - conclude la Federico - ma rappresenta la prima di una serie di iniziative che abbiamo intenzione di mettere in campo per ricordare la figura di David Sassoli, in particolare, nel prossimo mese di maggio in occasione della Giornata dell’Europa».

«È stato per me un omaggio molto gradito. Ricordare una bella figura come Davide Sassoli con una cartella filatelica di Poste Italiane è stata una bellissima iniziativa. La metterò in ottimo evidenzia nel mio ufficio» infine il messaggio del sindaco Marco Rizzo.