Una nuova scuola a San Valentino: apre la succursale dell'istituto Domenico Rea In via Prima Mezzana una sezione dell’Alberghiero e dell’Agrario: aperte le iscrizioni

San Valentino Torio punta sulll'educazione. Giovedi 19 Gennaio alle ore 10, presso l' auditorium della scuola media Don Lorenzo Milani, ci sarà un incontro con gli studenti delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo del Comune, per illustrare loro l'offerta formativa dei corsi di studio proposti dall' I.I.I.S. Domenico Rea di Nocera Inferiore, con riferimento all'apertura della succursale di San Valentino Torio, in via Prima Mezzana.

Le iscrizioni per i due indirizzi sono già aperte. La nuova scuola metterà a disposizione degli stidenti un Professionale Alberghiero (codice SARH07701R) e il Tecnico Agrario (codice SATF077015, solo primo anno).

All'incontro sono invitate a partecipare anche le famiglie degli studenti che si apprestano a fare la scelta dell' orientamento scolastico superiore.

Come iscriversi

Iscrizioni entro il 30 gennaio 2023, per l’anno scolastico 2023/2024, mediante il portale “Iscrizioni online” del Ministero dell’Istruzione e del merito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare l’identità digitali SPID oppure utilizzare un modello cartaceo presso l’Ufficio Pubblica Istruzione comunale di San Valentino Torio (tel. 081 5187818).

Soddisfatta l'amministrazione

"Un importante progetto per valorizzare la filiera agroalimentare del territorio dell' Agro Nocerino/Sarnese e non solo, costruendo figure professionali con eccellenti competenze nel settore", commentano dall'amministrazione comunale.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo ed il Sindaco Michele Strianese hanno presentato l'offerta:

Perché scegliere l’Istituto Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria.

L’Istituto Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria è una scuola superiore che fornisce una preparazione teorica e pratica nel campo del settore agricolo e della gestione del territorio.

Se ti diplomerai in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, otterrai la qualifica di perito agrario: saprai organizzare il lavoro nelle aziende agricole, controllare la qualità dei prodotti e promuoverne la vendita, controllare le spese, eseguire operazioni catastali.

Dopo il diploma avrai diverse possibilità.

Se deciderai di cominciare subito a lavorare, gli ambiti in cui troverai impiego saranno moltissimi: Direzione di aziende agricole, Consulente per la qualità, Perito per i danni alle colture, Vivaista, Allevatore, Operatore in mangimifici, macelli, cantine, ecc, Manutentore di aree pubbliche (parchi, aree verdi, ecc) oppure si potrà continuare con i percorsi di specializzazione IFTS o con qualsiasi percorso universitario.

Perché scegliere l’Istituto Professionale Alberghiero.

Operare nella gestione dei servizi enogastronomici, dell’accoglienza, della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera è una vera e propria vocazione che i nostri giovani stanno riscoprendo in questi anni. Ormai lontano dallo stereotipo di un Istituto Professionale, l’Istituto Alberghiero è considerato unanimemente un percorso utile a tramandare cultura e a riscoprire la tradizione.

Dobbiamo ricordare che il territorio italiano è meta di milioni di turisti da tutto il mondo e il diplomato dell’Istituto Alberghiero, sia che operi nella ristorazione, sia che operi nell’ospitalità, comunica la varietà e la ricchezza dei prodotti del nostro territorio.

Dopo il diploma avrai diverse possibilità.

Se deciderai di cominciare subito a lavorare, troverai immediatamente occupazione nel settore turistico-alberghiero e ristorativo con ruoli di alto profilo professionale, oppure, continuare con i percorsi di specializzazione IFTS o con qualsiasi percorso universitario.