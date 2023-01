Arena del mare alla baia di Trentova, ancora polemiche ad Agropoli Il progetto prevede la nascita di un'area eventi nella zona naturalistica

Continua a far discutere ad Agropoli l'idea progettuale di realizzazione un'area per i grandi eventi nella zona di Trentova, area naturalistica di elevato pregio. A chiedere lumi è il consigliere di minoranza del gruppo "Liberi e Forti", Raffaele Pesce, che ha chiesto tutto l'incartamento relativo al progetto.

L'idea

L'Amministrazione comunale, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha già annunciato, di fatto, nei giorni scorsi, per il primo luglio l’inaugurazione dell’arena per grande eventi nei pressi del Centro Visite Trentova-Tresino.

Le polemiche

La notizia ha ancora una volta diviso gli agropolesi, tra chi è favorevole alla creazione di un'area eventi a Trentova e chi, invece, non vuole che l'area naturalistica venga toccata. Da qui la richiesta di chiarimenti da parte del consigliere comunale Raffaele Pesce: «Nel caso l’Amministrazione ritenga indispensabile una arena ai fini turistici – fa notare Pesce – reputo l’area mercatale idonea ad ospitare un’arena per spettacoli e concerti, così come nelle previsioni, come pure l’area Pip in località Mattine».