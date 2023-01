Beni confiscati a Battipaglia: oltre 5milioni di euro per 4 proposte progettuali La sindaca Francese elenca i progetti d'intervento

Un finanziamento di oltre 5 milioni di euro per quattro proposte progettuali per i beni confiscati a Battipaglia. Ad annunciarlo è la sindaca del comune, Cecilia Francese. Le proposte progettuali saranno realizzate grazie alle risorse economiche stanziate dal PNRR M5 C3 Investimento 2, cui l’Ente ha avuto accesso mediante la partecipazione al Bando pubblicato nel novembre 2021 proprio dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

I 4 progetti d'intervento:

- Realizzazione di una Biblioteca Comunale e Sala Studio in Via Gramsci;

- Nascita di un polo territoriale della Carità in via Catania, presso l'ex materassificio, dove sorgerà una mensa per i poveri e due strutture di prima e seconda accoglienza (dormitorio+housing temporaneo) per i nostri concittadini più in difficoltà;

- Realizzazione di un centro di accoglienza per donne maltratte in via Moncharmont;

- Insediamento di un centro anti violenza in via Emilia.