Il Comune di Castellabate affida i lavori contro l’erosione costiera I lavori erano stati avviati da tempo ma non erano ancora stati conclusi dalla ditta incaricata

Il Comune di Castellabate pronto a riprendere gli interventi per mitigare fenomeni di erosione costiera. I lavori erano stati avviati da tempo ma non erano ancora stati conclusi dalla ditta incaricata. Vista l’impellente necessità di concludere tali operazioni, l'Ente hastabilito di proseguire i lavori per ultimarli e collaudarli proprio prima della prossima stagione estiva, dando mandato al responsabile di affidare i lavori ad altra ditta.

L'obiettivo

L’obiettivo è quello di limitare il più possibile un fenomeno che andrebbe a compromettere la funzionalità e la bellezza stessa del litorale affinchè le nostre spiagge siano pronte ad accogliere la stagione estiva e i suoi turisti come hanno sempre fatto in questi anni.

Il commento

«Il fenomeno di erosione costiera non va assolutamente sottovalutato. E’ necessario apportare tutti quegli interventi atti a limitarlo e fronteggiarlo il più possibile. Un paese come Castellabate che vanta un bellissimo mare e incantevoli litorali non può assolutamente permettersi di vederli sparire nel nulla. Proprio in vista della prossima stagione estiva contiamo di ultimare queste operazioni rimaste incompiute da tempo: Castellabate continuerà ad essere meta turistica da visitare, scoprire e amare grazie alla bellezza del suo mare e delle sue spiagge» afferma il sindaco Marco Rizzo.