Castellabate approva il nuovo regolamento delle entrate comunali Diverse sono state le modifiche apportate proprio per aiutare i cittadini

Il Consiglio comunale di Castellabate ha approvato il nuovo Regolamento delle entrate comunali. Diverse sono state le modifiche apportate proprio per aiutare i cittadini in un periodo storico difficile per tanti. Nello specifico è stata introdotta la possibilità di avviare la rateizzazione per singolo tributo senza l’obbligo di rateizzare in toto il debito.

La decisione

Per avviare il piano di rateizzazione è necessario versare solo il 5% per gli accertamenti e il 10% per ingiunzioni, a fronte rispettivamente del 10% e 20% previste dal vecchio regolamento. Altre importanti modifiche riguardano la durata massima delle rateizzazioni che i cittadini possono richiedere in base alla loro posizione debitoria. Per importi compresi tra i 500,01 euro e i 2.000,00 euro può essere richiesta una dilazione del pagamento in massimo 12 rate senza presentare alcuna polizza fideiussoria, per quelli invece compresi tra i 2.000,01 euro e i 4.000,00 euro è possibile richiederne una fino a un massimo di 24 rate sempre senza alcuna polizza fideiussoria. I cittadini che hanno posizione debitoria compresa tra i 4.000,01 euro fino a 40.000,00 euro possono richiedere la rateizzazione fino a 60 rate senza presentare alcuna polizza fideiussoria. I debiti superiori ai 40.000,01 euro possono essere rateizzati in 72 rate con presentazione di polizza fideiussoria. La rateizzazione fino a 100 rate può essere richiesta per importi superiori a 6.000,01 euro solo previa presentazione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. La rateizzazione del debito fino a 120 rate può essere richiesta solo in casi eccezionali dai cittadini ed imprese con posizione debitoria superiore a 100.000,00 euro previa presentazione della polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

I commenti

«Questo nuovo regolamento presenta delle modifiche importanti, che danno un concreto aiuto alla cittadinanza visto il difficile periodo che molte famiglie si trovano a vivere. Agevolare tutti nell’estinzione delle proprie posizioni debitorie è un importante passo fatto da questa amministrazione da sempre attenta alle problematiche della cittadinanza. Siamo sicuri che queste modifiche gioveranno a molte famiglie e imprese di Castellabate» dichiara il sindaco Marco Rizzo.

«Con le modifiche apportate la rateizzazione sarà più accessibile, sostenibile e conveniente per tanti cittadini e imprese. Da una stima fatta ci sarà un alleggerimento delle rate del 50% rispetto a quanto prevedevano i piani di rateizzazione fatti con il vecchio regolamento. Da oggi, con le modifiche fatte, per i cittadini di Castellabate sarà molto più facile ed economicamente sostenibile rientrare da posizioni debitorie» afferma l’assessore Luigi Maurano.