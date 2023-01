Digitalizzazione a Sicignano: finanziati 250mila euro per sei progetti Si tratta di interventi che mirano a garantire a cittadini e imprese procedure più semplici e veloci

Buone notizie per il Comune di Sicignano degli Alburni. Il Dipartimento per la transizione digitale ha ammesso a finanziamento ben 6 progetti di digitalizzazione per un importo totale pari ad € 249.120,00.

Soddisfatta l'amministrazione comunale: "La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta una delle principali sfide individuate dalle strategie di ripresa delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la nostra Amministrazione ne condivide in pieno la sua importanza. Infatti, i finanziamenti ci consentiranno di attuare importanti interventi per la digitalizzazione della macchina amministrativa e di garantire ai cittadini ed alle imprese delle procedure più semplici e più veloci. Anche il comune di Sicignano degli Alburni sarà quindi più innovativo, offrirà una maggiore accessibilità e fruibilità dei servizi e ridurrà ancor di più le distanze con i cittadini.

Le misure finanziate:

Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici: la misura ha l’obiettivo di promuovere l’adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l’erogazione di servizi pubblici digitali.

Misura 1.4.3 PagoPA: pagoPA è la piattaforma che consente ai cittadini di effettuare comodamente pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione in modo veloce e intuitivo, mediante l'utilizzo di diversi metodi di pagamento elettronici. Ciò ci consentirà di tracciare in tempo reale i pagamenti di tributi ed altri oneri da parte dei cittadini.

Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali: Questa misura ci consentirà di mettere in sicurezza tutti i dati dell'ente in un cloud qualificato ovvero in una memoria "virtuale".

Misura 1.4.3 APP IO: ci permettera' di convogliare tutti i servizi, le comunicazioni e i documenti in un unico canale, condiviso con altri enti pubblici, a cui potranno accedere i cittadini comodamente e nella massima sicurezza.

Misura 1.4.4 - Spid CIE: grazie a tale misura saremo in grado di garantire ai cittadini l'accesso ai servizi online dell'ente mediante l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Misura 1.4.5 - Piattaforma notifiche digitali: potremo in questo modo semplificare e ridurre sia i tempi che i costi di notifica di alcuni atti che quindi verranno notificati digitalmente ai cittadini.

Progetti che mirano a far diventare l'Ente più veloce ed efficiente, che vogliono snellire le procedure e allegerire il lavoro dei dipendenti risparmiando sui costi. Con questi interventi di digitalizzaizone si potranno conservare e tracciare tutti i dati in sicurezza e si riuscirà ad essere più sostenibili e ridurre il consumo di carta.