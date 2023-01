Crolla nella notte un albero a Pellezzano: chiusa strada di Capriglia Disagi alla circolazione: disposti percorsi alternativi per trasporto pubblico

Disagi a Pellezzano per la caduta di un albero di alto fusto da proprietà privata. Nella notte, i rami hanno invaso la carreggiata della Sp27 in via F. Santamaria Amato, nella zona di Capriglia.

La strada resterà chiusa per completare le operazioni di sgombero e di messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno, i Carabinieri, la Protezione Civile S. Maria delle Grazie e la locale Polizia Municipale.

Disagi alla circolazione: percorsi alternativi per trasporto pubblico

Per le fasce orarie Baronissi/Salerno 6,20 - 6, 50 7,15 - 7,20- 7,45 - 8,30 l’autobus salirà da V. Tenente Farina Coperchia passando per Pellezzano Capoluogo e Capriglia con fermata ultima davanti alla scuola primaria di Capriglia e riscende verso Salerno percorrendo il solito tragitto della linea 22.

In mattinata sarà garantito un servizio navetta continuo tramite Via Vigna da Capriglia a Baronissi e viceversa.

Linea 22 Salerno/Baronissi devia su Via T. Farina. Chi si deve recare a Pellezzano e Capriglia deve attendere la coincidenza del 22 che fa il percorso inverso Baronissi verso Salerno.