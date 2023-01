Nuova emergenza furti a Vietri: l'allarme del Comitato Civico Dragonea "Esortiamo amministrazione e autorità ad una maggiore attenzione e vigilanza dell'intera frazione"

Ancora furti a Dragonea di Vietri sul Mare. Un nuovo allarme è stato lanciato dal comitato civico della frazione: due nuovi colpi in abitazione sono stati messi a segno nel pomeriggio di ieri.

Per i rappresentanti del comitato si tratta di "Una banda organizzata che sta seminando di nuovo panico e preoccupazione alla sicurezza dei nostri cittadini".

L'appello

"Come già abbiamo ribadito qualche settimana fa, la nostra frazione per la sua vastità di territorio ha bisogno di maggiori controlli delle forze dell’ordine, l’emergenza come dicevamo non termina il giorno dell’Epifania", hanno scritto i residenti. Da qui l'appello:

"Esortiamo l’amministrazione comunale e le autorità tutte ad una maggiore attenzione e vigilanza dell’intera frazione. Ai nostri cittadini rivolgiamo di nuovo l’invito di restare attenti e denunciare e segnalare alle autorità la presenza di auto-individui sospetti. Chi sbaglia e turba la sicurezza della nostra gente risponderà prima o poi delle proprie azioni criminose e vigliacche".