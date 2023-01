Nuovi servizi agli utenti presso la sede Inps di Agropoli In visita, ieri, la nuova direttrice della sede provinciale Giovanna Baldi

Ieri mattina, presso la sede Inps di Agropoli, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi e l'assessore Giuseppe Di Filippo hanno avuto occasione di conoscere la nuova direttrice della sede provinciale dell'Istituto previdenziale, Giovanna Baldi.

Gli auguri dell'Amministrazione

«Nell'augurarle buon lavoro - afferma il primo cittadino Roberto Mutalipassi- c'è stata occasione di fare il punto sull'apertura degli ambulatori per un nuovo servizio offerto in loco da parte dell'Istituto a favore dei cittadini, ossia tenere le commissioni medico - legali presso la sede di Agropoli e non più a Salerno. Questo comporterà un notevole risparmio in termini economici e di tempo per gli utenti interessati. Un servizio che questa Amministrazione aveva espressamente chiesto a settembre scorso. Richiesta - conclude - che ci è stata accordata dall'Inps, in cambio di un incremento degli spazi a disposizione, ricavati nell'attuale sede di via De Gasperi».