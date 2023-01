Macchine "mangiaplastica" per ridurre i rifiuti, c'è lo sconto sulla Tari Due ecocompattatori installati in città: previsti anche sconti nei negozi e carte regalo

Macchine "mangiaplastica" per ridurre i rifiuti e scontare le bollette ai cittadini. Avviata a Vietri sul Mare la sperimentazione, con l'installazione di due strutture nella città della Costiera Amalfitana.

Si tratta di ecocompattatori, dove le persone potranno portare bottiglie in plastica per alimenti: in cambio, otterranno dei punti per ottenere sconti buoni spesa, agevolazioni per supermercati e negozi e carte regalo.

L'iniziativa è stata illustrata dal sindaco Giovanni De Simone e dai consiglieri Salvatore Pellegrino e Daniele Benincasa. Per ottenere i punti, hanno spiegato gli amministratori, è necessario scaricare un'app o utilizzare una card distribuita dal Comune di Vietri sul Mare.

"Abbiamo intenzione anche di agevolare i nostri concittadini prevedendo agevolazioni sui tributi - le parole del sindaco De Simone -. L'installazione delle macchine rappresentano un importante passo in avanti per la sensibilizzazione ambientale e un servizio in più per i nostri concittadini e per le numerose attivita' commerciale".