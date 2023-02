Il Castello di Castellabate si tinge di blu per le vittime civili delle guerra Il Comune aderisce alla campagna "Stop alle bombe sui civili" lanciata da Anci

Oggi, primo febbraio 2023, in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo il Castello, simbolo dell’intero territorio, si illuminerà di blu dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Con questa iniziativa il Comune aderisce alla campagna Stop alle bombe sui civili lanciata da Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, proprio per dire no alla guerra e promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Un'iniziativa per dire no alla guerra

“Anche quest’anno il nostro Comune appoggerà questa iniziativa per poter dire no alla guerra. Oggi alla luce delle vicende belliche in corso il nostro sentimento di rigetto nei confronti di tutte le guerre deve essere forte e deciso. Il nostro impegno per sensibilizzare tutti, soprattutto i più giovani, alla cultura della non violenza sarà costante e quotidiano affinchéla guerra possa rimanere in futuro solo un brutto ricordo” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Dobbiamo adoperarci affinché i futuri cittadini del mondo siano promotori della pace e ripudiatori della guerra. Un’educazione e una cultura che va rafforzata e rinvigorita ogni giorno a scuola attraverso la storia e all’educazione civica, affinché quello che sta attualmente accadendo tra Russia e Ucraina non possa mai più verificarsi” dichiara l’assessore Marianna Carbutti.