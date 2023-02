Rinnovato il sagrato della chiesa dei Santi Nicola e Matteo a Pellezzano In programma per domenica 5 febbraio l'inaugurazione

Domenica 5 febbraio 2023, dopo la celebrazione della Santa Messa solenne che si terrà nella Chiesa dei Santi Nicola e Matteo alla frazione Coperchia di Pellezzano, ci sarà la benedizione e l’inaugurazione del Nuovo Sagrato all’esterno della stessa chiesa. Parteciperanno le autorità civili, religiose e militari tra cui il sindaco Francesco Morra. La benedizione verrà impartita dal parroco don Antonio Pagano.

La mattinata sarà allietata dalle note del concerto bandistico “Città di Salerno” e seguirà un rinfresco e brindisi augurale con allestimento a cura di Vincenzo Alfano.

Parla il sindaco Morra

“Siamo lieti di consegnare alla cittadinanza – ha detto il Primo Cittadino – questo nuovo Sagrato della Chiesa dei Santi Nicola e Matteo, che rientra in un più ampio progetto di lavori di manutenzione straordinaria dell’area antistante la Chiesa su Piazza della Libertà. Un intervento che restituisce alla cittadinanza uno spazio del tutto rinnovato, che funge anche da punto di incontro per i giovani e di raccoglimento in preghiera per i fedeli”.