Si rinnova il progetto "Subacquea per tutti" ad Agropoli L'intento è coniugare, gratuitamente, disabilità e immersioni

E’ pronto a partire, per il terzo anno consecutivo, il progetto "Subacquea per tutti", tenuto dall'ASD Diving Yoghi, in convenzione con il Comune di Agropoli. Si propone di coniugare, gratuitamente, disabilità e subacquea, un connubio che negli anni passati si è rivelato efficace e che ha reso felici i tanti ragazzi che hanno partecipato e le loro famiglie. Alla validità del progetto ha creduto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi e in primis il vicesindaco nonché assessore alle Politiche Sociali, Maria Giovanna D'Arienzo, che ne è diventata la prima promotrice.

Come funziona?

Il corso, che si terrà tra marzo e luglio 2023 e si articolerà in una parte teorica e una pratica, è tenuto dall'istruttore Vincenzo Borrelli, con esperienza ventennale nel campo della subacquea e dell'insegnamento della stessa a persone portatrici di disabilità.

La presentazione

L'appuntamento per la presentazione del nuovo corso e la raccolta delle iscrizioni è per sabato 11 febbraio alle ore 10.30 presso l'Aula Consiliare "Di Filippo" del Comune di Agropoli. Sono invitate le associazioni del territorio e tutti gli interessati.