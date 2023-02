Inaugurata la cucina della mensa della scuola "Landolfi" ad Agropoli A partire da domani, 7 febbraio, i pasti verranno preparati in loco

Questa mattina è stata inaugurata la cucina della mensa della Scuola Primaria "G. Landolfi", ad Agropoli. Un servizio tanto atteso, una richiesta operata da tempo da parte dell'Istituzione scolastica e dai genitori degli alunni frequentanti le classi a tempo pieno.

Il commento del sindaco

«In precedenza - afferma il sindaco Roberto Mutalipassi - i pasti venivano preparati all'esterno e poi trasportati e somministrati a discenti e personale scolastico che ne usufruiscono. A partire da domani, 7 febbraio, invece, verranno preparati in loco. Quindi pasti caldi per una maggiore soddisfazione di tutti. Al momento sono circa in 60 ad usufruire del servizio di refezione scolastica nel plesso di Piazza della Repubblica, ma siamo convinti che tale numero sia in progress e già a partire dal prossimo anno scolastico sarà in crescita. Piccoli gesti, ma tanto importanti».