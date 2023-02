Strianese eletto componente della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco Fiume Sarno "Non farò mancare il mio impegno e la mia dedizione per una tematica sentita molto dai cittadini"

Il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese è stato eletto componente della Giunta Esecutiva dell' Ente Parco Regionale del Fiume Sarno.

Della Giunta Esecutiva fanno parte 2 Sindaci che sono gia' componenti dell' Assemblea dei Sindaci dell' Ente Parco, che e' costituita dai Sindaci dei seguenti Comuni: Castellammare, Torre Annunziata, Pompei, Poggiomarino, Striano, Scafati, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Nocera Inferiore, Angri nonche' dalla Provincia di Salerno e dalla Citta' Metropolitana di Napoli.

Sono stati eletti, a seguito di un accordo unanime, il Sindaco Strianese in rappresentanza dei Comuni che ricadono in Provincia di Salerno e il Sindaco di Striano Del Giudice per i Comuni che si trovano in Provincia di Napoli.

"Un nuovo impegno su scala sovracomunale dopo quello di consigliere provinciale e di Presidente sella Provincia di Salerno", ha commentato il Sindaco Strianese che affianchera' il Presidente Antonio Crescenzo che gia' ha ben lavorato in questi anni per il rilancio dell' Ente Parco di livello regionale.

La Giunta è nominata, dopo le indicazioni dei Sindaci da parte dell' Assemblea dell' Ente Parco, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:

a) adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all’ articolo 18;

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;

c) elabora e adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

Il commento

"Ringrazio tutti i Sindaci che mi hanno indicato e quelli che mi hanno sostenuto. Ringrazio, come sempre, il Partito Democratico della Provincia di Salerno per la fiducia che mi accorda continuamente. Come sempre non faro' mancare il mio impegno e la mia dedizione per una tematica sentita molto dai cittadini che e' quello della tutela ambientale".