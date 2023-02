Sicurezza urbana a San Valentino Torio: potenziati i controlli in città Più pattugliamenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, sia nelle aree centrali che periferiche

Aggressioni, liti e furti. Controlli su tutto il territorio di San Valentino Torio. Dopo l'incontro del sindaco Michele Strianese con il colonello dei carabinieri Di Giangi, proseguono le verifiche in chittà.

Ieri sera sono stati effettuati nuovi pattugliamenti con la Polizia Locale in alcune strade del paese.

"Ho partecipato personalmente ai sopralluoghi, anche questa sera, unitamente al Comandante Giovanni De Caro ed al consigliere delegato alla Sicurezza Urbana Ernesto Velardo. Non molleremo perchè ogni giorno proseguiremo dislocando gli uomini su diversi posti del paese, coprendo tutte le aree periferiche", ha annunciato il primo cittadino.

La volontà è quella di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio.

Il commento del primo cittadino a seguito dell'incontro

"Abbiamo analizzato gli ultimi accadimenti riguardanti varie liti ed aggressioni che si sono verificate durante la notte in alcuni luoghi del paese, e discusso di alcuni furti o tentativi verificatisi nelle abitazioni cittadine negli ultimi giorni. Nel ringraziare la benemerita per l' impegno costante profuso sul nostro territorio, soprattutto dai carabinieri della locale stazione, abbiamo concordato per una maggiore collaborazione, sinergia e presenza sul territorio sia con carabinieri che con agenti di polizia locale al fine di prevenire e reprimere i vari comportamenti malavitosi che possono perpetrarsi ed influenzare le condizioni di sicurezza dei cittadini", aveva scritto il primo cittadino.

"Il Colonnello ha reso la massima disponibilita' per consolidare sul nostro territorio e sul piu' vasto comprensorio dell' Agro Nocerino Sarnese l' azione dei Carabinieri gia' assidua e capillare su piu' fronti. Ci saranno piu' pattugliamenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, sia nelle aree centrali che periferiche. Saranno sistemati ad horas tutti gli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio da parte del Comune.

Voglio invitare i cittadini pero' a denunciare ufficialmente i furti e i tentativi presso la locale stazione dei carabinieri e a prestare alle autorita' competenti tutta la collaborazione necessaria fornendo notizie utili per prevenire fenomeni di violenza, di intolleranza, criminalita'. L'unione fa la forza. Insieme cittadini, Amministrazione, Forze dell' Ordine per prevenire e combattere i fenomeni in questione ed assicurare la usuale tranquillita' alla cittadinanza", le parole della fascia tricolore.