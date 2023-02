Furti tra Agropoli e Capaccio Paestum, alti episodi anche nella Valle del Calore Tentativo sventato, invece, a Sacco, a casa dell'ex sindaco Claudio Saggese

L'ondata di furti continua, purtroppo, ad abbattersi sul Cilento. Due episodi sono avvenuti nella notte ad Agropoli e Capaccio Paestum. Nella notte, tra ieri ed oggi, ignoti sono entrati in una nota pasticceria in via Pio X, vicino alle Poste. Una volta entrati, sono riusciti a forzare una cassaforte automatica sotto il registratore di cassa, riuscendo ad aprirla e ad asportarne il contenuto. Prima di darsi alla fuga, hanno svuotato anche il cassetto dello stesso registratore di cassa, per un bottino complessivo da quantificare.

L'allarme

L’allarme è scattato stamattina alla riapertura dell’attività. Indagano sul caso i carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello. I militari sono al lavoro anche su un altro furto avvenuto nella notte a Capaccio Paestum in una rivendita di tabacchi lungo Corso Italia ’61. Il bottino è di oltre 10mila euro.

Furti anche nella Valle del Calore

L’allarme furti non risparmia la Valle del Calore. A Piaggine, ignoti sono entrati nell’abitazione di un artigiano della zona. Hanno sradicato la cassaforte e rubato diversi oggetti di valore. La vittima si è accorta dell'ammanco quando è rientrato. Un tentativo di furto è avvenuto, invece, nel comune Sacco, in casa dell’ex sindaco Claudio Saggese. La figlia si è accorta della presenza di estraneri in giardino ed ha lanciato l'allarme, mettendo i ladri in fuga.