Una nuova rete idrica e fognaria: proseguono i lavori a Via Guerdine Il sindaco di San Valentino annuncia "Tanti altre opere si realizzeranno nelle prossime settimane"

Proseguono i lavori in via Guerdine a San Valentino Torio: in zona è in corso di realizzasione la nuova rete idrica e la nuova rete fognaria, oltre che una messa in sicurezza più complessiva della strada.

Un intervento atteso da anni, dove il manto d'asfalto era totalmente divelto, la rete idrica insufficiente rispetto alle necessità di un'area che negli anni si e' urbanizzata e sviluppata.

"La rete fognaria, invece, non esisteva proprio. - sottolinea il sindaco Strianese - Ebbene siamo davvero alle battute finali.

Si lavora all' ultimo tratto di circa 90 m, per completare rete idrica e fognaria. E' stato realizzato, in alcuni tratti, gia' lo spessore di binder, prima di realizzare il manto bituminoso per il tappetino di usura. Stiamo riqualificando sempre piu' zone del paese".

L'annuncio del primo cittadino

"Sono anni ormai che relaizziamo nuove opere pubbliche ed efficientiamo i servizi di rete. Tanti altre opere si realizzeranno nelle prossime settimane. Ringrazio per l' impegno l' Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero e l' Arch. Enrico Eliani Responsabile UTC per le OO.PP., nonche' la Gori e la Regione Campania per i tanti finanziamenti concessi al nostro paese.per rete idrica e fognaria. Sempre avanti", le parole del sindaco Michele Strianese.