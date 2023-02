Ripristinato il servizio idrico a Gioi: la nota dell'amministrazione "Abbiamo seguito nelle diverse fasi il problema senza mai sottovalutarlo"

E' stato ripristinato il servizio idrico a Gioi. Ad annunciarlo, via social, l'amministrazione comunale che ha anche chiarito quanto accaduto.

I chiarimenti

Nella serata di venerdì 10 febbraio è stata segnalata la perdita idrica in Via Serre/ incrocio San Paolo dove, una consistente rottura, ha causato lo svuotamento del serbatoio. Consac è intervenuto sabato mattina per la riparazione della rottura che si è conclusa intorno alle 18:30 della sera. L’erogazione idrica è stata riattivata nello stesso orario.

"Purtroppo - aggiungono - in virtù di sacche di aria presenti nelle condotte, fenomeno causato dallo svuotamento del serbatoio, l’erogazione non è avvenuta come attesa. Effettuata la nuova segnalazione a Consac stamattina è intervenuto l’addetto di turno che ha effettuato i sopralluoghi e poi le necessarie operazioni di disgasaggio delle condotte con conseguente ripristino del servizio idrico".

"Si precisa che l'inconveniente non poteva essere previsto e le operazioni effettuate stamane possono essere eseguite solo con condotte in carico", proseguono dal Comune.

Ed im merito alle autobotti, un ultimo chiarimento: "Il servizio di autobotti si attiva in presenza di un’accertata carenza idrica. Ieri alle 18:30 la perdita era stata riparata e il serbatoio si stava regolarmente riempiendo. L’Amministrazione con Consac in passato ha attivato il servizio di autobotti di fronte ad una situazione di piena emergenza e carenza idrica. Abbiamo seguito nelle diverse fasi il problema senza mai sottovalutarlo. Siamo spiacenti del disagio vissuto dalla cittadinanza e ci impegniamo a migliorare il servizio di informazione e ad essere il più tempestivi e chiari possibile", concludono dall'amministrazione.

La polemica dei cittadini

La nota dell'amministrazione arriva in seguito alle diverse polemiche che il disagio ha suscitato. Numerose le contestazioni da parte dei cittadini che hanno espresso il loro pensiero anche sotto il post pubblicato dall'amministrazione.

"L’azione da parte di Consac doveva essere preventiva e in ogni caso non dopo oltre 12 ore. - scrive un utente - Situazione imperdonabile! Spero che l’amministrazione si adoperi per un’azione di reclamo forte nei confronti di Consac per mancanza di un servizio primario per la popolazione".