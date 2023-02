Parte dal 1 marzo la sperimentazione del semaforo in via Marconi a Baronissi L'impiato è finalizzato al miglioramento della sicurezza in un'area ad alta densità di traffico

Sarà avviata dal primo marzo la sperimentazione dell’impianto semaforico per regolare il traffico veicolare su via Marconi, nella strettoia tra i civici 3 e 15.

La sperimentazione - proposta dal Comandante della Polizia Municipale Francesco Tolino - sarà utile per verificare l’incidenza del semaforo sul traffico, soprattutto nelle ore di punta, all'entrata e all'uscita delle scuole.

Il commento del sindaco Valiante

“Il nuovo semaforo è finalizzato al miglioramento della sicurezza in un'area ad alta densità di traffico – sostiene il sindaco Gianfranco Valiante – ed è uno dei punti individuati, attraverso incontri e sopralluoghi da parte di tecnici e Polizia municipale, sui quali intervenire. Abbiamo già predisposto un piano per l'installazione di sistemi di rallentamento e di attraversamenti pedonali rialzati in diverse strade della città, programmato un adeguato piano di circolazione nella zona dei Tre Pizzi alla luce degli interventi per l'area di Città della Medicina, stabilito il senso unico su via Pisacane. L'installazione del semaforo in via Marconi è quindi un ulteriore intervento sperimentale che avrà una fase di pre-esercizio in cui valuteremo l'andamento del traffico e della circolazione”.