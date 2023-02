Lotta all'inciviltà ad Eboli: nuove multe per un totale di 824 euro Tra i rifiuti abbandonati anche scarti prodotti da ristrutturazioni edilizie e vecchi arredi

Linea dura del comune di Eboli contro gli incivili. Prosegue la serrata lotta al degrado dell’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca.

Quattro i verbali elevati durante il fine settimana e ancora stamani per un totale di 824 euro. Tra i rifiuti abbandonati anche scarti prodotti da ristrutturazioni edilizie e vecchi arredi.

I controlli

I controlli sono stati effettuati sotto la diretta supervisione del comandante della Polizia Municipale e gli operatori della Sarim. Il blitz domenica mattina nelle zone periferiche di Corno d’oro, via del Pino, oggi a S. Cecilia, viale Eburum, Via della Piana e Via della Bonifica.

"Nei condomini in cui è stato possibile sono stati informati dell’accaduto anche gli amministratori perché si facciano promotori di un maggior grado di civiltà dei residenti", hanno fatto sapere dall'amministrazione.