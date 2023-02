Nasce il Forum delle associazioni a Castellabate: "L’unione fa la forza" Giovanni Pisciottano dell’associazione Punta Tresino nominato presidente

E’ stato costituito ufficialmente, nei giorni scorsi, a Castellabate, il Forum Comunale delle Associazioni, con il compito di favorire la nascita e lo sviluppo delle libere associazioni coordinandone, laddove occorra, le varie iniziative ed i rapporti con gli Enti locali.

Al neonato Forum hanno aderito tutte le associazioni che operano attivamente nei campi di volontariato e di solidarietà, culturale, ambientalista, sportivo e religioso. A guidare il nuovo organo consultivo è stato eletto Giovanni Pisciottano, direttore sportivo dell’associazione Punta Tresino e da sempre impegnato nell’organizzazione di eventi di respiro nazionale ed internazionale sul territorio.

L'obiettivo

Il Forum si propone di operare per una crescita qualitativa delle varie associazioni, di favorire e promuovere l'associazionismo, di sostenere l'interazione e la sinergia tra le singole associazioni divenendo, in tale settore, luogo di dibattito sui problemi della vita associata e quindi organo propulsivo nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Le parole del neo presidente: “L’unione fa la forza".

"Inizia un nuovo percorso, proprio nell’anno dei 900 anni della fondazione di Castellabate, finalizzato a promuovere ancora di più Castellabate – evidenzia il neo presidente Giovanni Pisciottano – In questo modo, anche l’Amministrazione locale ha uno strumento in più su cui poter contare per la programmazione e la capillare offerta di eventi nell’arco di tutto l’anno, in un’ottica di destagionalizzazione, per attrarre ancor di più i già numerosi turisti che abbiamo la fortuna ed il piacere di ospitare”.