San Valentino Torio: proseguono i lavori per il nuovo archivio comunale Strianese: "Sarà tutto più funzionale e sotto controllo"

Proseguono i lavori per il completamento dei locali al piano terra del Palazzo Comunale di San Valentino Torio per destinarli ad archivio generale dell' Ente e dell' Ufficio Tecnico in particolare.

"Come sapete, attualmente, l' archivio dell' UTC e' ancora allocato al piano terra del Palazzo Formosa e dunque ci sono notevoli disagi per il reperimento di pratiche di archivio, soprattutto di edilizia privata", ha sottolineato il sindaco Strianese.

Si completano così dei locali che sono al grezzo strutturale dai tempi della ristrutturazione del Palazzo Comunale (anno 2015) e per destinarli ad archivio UTC ma anche ad archivio generale dell' Ente.

Il commento di Strianese

"Sara' tutto piu' funzionale e sotto controllo. - aggiunge il primo cittadino - Meno disagi e problemi anche per dare risposte piu' celeri ai cittadini in merito al reperimento dei dati di archivio. Ringrazio per la collaborazione l' Assessore alla Manutenzione Raffaella Zuottolo, l' Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero e l' Assessore all' Edilizia Privata Enzo Ferrante. Grazie anche agli Arch. Onofrio Abronzo ed Enrico Eliani, all' ing. Donato Coppola e alla dott. ssa Annamaria Vastola, nonche' all' impresa De Filippo che sta realizzando i lavori. Sempre avanti per la comunità".