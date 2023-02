Spazio ai più piccoli: al via il restiling del parco giochi a San Valentino Saranno installate nuove giostrine per i bambini, attrezzature per il pic nic e attrezzi per fitness

Sono partiti ieri mattina i lavori per il restiling del parco giochi di via Leonardo da Vinci (Area Cooperative Edilizie) a San Valentino Torio. Ad annunciarlo il sindaco Michele Strianese. Saranno presto installate nuove giostrine per i bambini ed attrezzature per il pic nic (nuovo playground) ed attrezzi per la ginnastica all’aperto (outdoor fitness).

"Chiediamo pazienza ai bambini ed alle famiglie che non potranno utilizzare per qualche settimana il parco giochi, ma vedrete che il nuovo sarà ancora più bello ed efficiente, o meglio tutta un' altra cosa", scrive via social il primo cittadino.

Il primo cittadino ha illustrato le novità

"L’attività fisica all’aperto regalerà notevoli benefici psicologici oltre che fisici a tutti i cittadini che vorranno utilizzarla. - ha scritto la fascia tricolore - L'area fitness e' concepita per favorire l' avvio alla pratica sportiva per i piu' piccini ma e' utilizzabile da chiunque ed in tutte le ore della giornata. Per la primavera che sta per arrivare godremo di una area del paese ristrutturata, piu' bella e con tante attrezzature per il pic nic e l' attivita' fisica all' aperto, oltre che con nuovi giochi per i bambini.

Avanti tutta, sempre e solo per la comunità".