Progetti Puc a Battipaglia: al lavoro i percettori del reddito di cittadinanza Grazie a due progetti saranno impiegate, in totale, 25 persone

Sono 14 i percettori di Reddito di Cittadinanza che sono già al lavoro per il progetto PUC (progetti utili alla collettività) avviato dal Comune di Battipaglia. Il progetto denominato “Ti Prendo per Mano” riguarda la cultura della sicurezza ed in particolare i percettori di RdC sono impiegati, già da alcuni giorni, a coadiuvare la Polizia Locale nelle operazioni d’ingresso e uscita degli studenti dalle scuole di Battipaglia.

Il secondo progetto

Una nuova iniziativa, denominata “Un Aiuto in Comune”, sarà avviata nelle prossime settimane e riguarderà 11 percettori di RdC che saranno impegnati in attività all’interno degli uffici comunali svolgendo mansioni quali: pulizia degli ambienti, servizio di portineria e accoglienza utenti, lavoro di segreteria, smistamento documenti, attività di orientamento e informazione ai cittadini, supporto agli uffici dell’area democrafica, finanziaria e dell’ambito sociale S4 nello svolgimento delle diverse attività di competenza.

I progetti, approntati dall’Ufficio Politiche Sociali, sono stati fortemente voluti dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese.