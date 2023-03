Emergenza sicurezza a San Valentino Torio: convocato un tavolo in Prefettura Il sindaco Strianese: "La collaborazione istituzionale è fondamentale"

Emergenza sicurezza nell'Agro. Dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno caratterizzato il territorio, i cittadini chiedono più controlli nelle città. Pochi giorni fa i residenti di San Valentino Torio sono scesi in strada per un sit in.

Preoccupati dai numerosi episodi di furto, i cittadini hanno lanciato un appello alle istituzioni, rivolgendosi proprio al sindaco Michele Strianese e il presidente del consiglio comunale Celentano, presenti alla manifestazione.

Oggi, il primo cittadino ha fatto sapere che è stato convocato per martedi 7 marzo alle ore 11.30 dal Prefetto di Salerno, il Comitato Provinciale per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica relativamente all' emergenza furti sul territorio.

Strianese: "L'unione fa la forza"

"Ringraziamo di cuore il Prefetto Dott. Francesco Russo, che si attiva sempre per il territorio ed e' vicino alle comunita', soprattutto nei momenti difficili. Martedi discuteremo, insieme alla massime autorita' provinciali delle Forze dell' Ordine, della questione sicurezza nel nostro paese. La collaborazione istituzionale e' fondamentale.

Dobbiamo avere fiducia nelle Forze dell' Ordine. L'unione fa la forza", ha scritto Strianese.

"Ringrazio anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore e la Locale Stazione dei Carabinieri. Sempre piu' vicini ai cittadini", conclude il primo cittadino.