Emergenza furti a San Valentino Torio: il sindaco incontra il prefetto Strianese: "La collaborazione istituzionale è fondamentale"

Convocato per martedì 7 Marzo dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, il Comitato Provinciale per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica relativamente all' emergenza furti a San Valentino Torio.

Le parole del sindaco Strianese



“Ringraziamo di cuore Sua Ecc.za il Prefetto Dott. Francesco Russo, che tiene sempre conto delle esigenze dei territori ed è vicino alle comunità territoriali, soprattutto nei momenti difficili – le parole del sindaco Michele Strianese che continua - martedì discuteremo, insieme alla massime autorità provinciali delle Forze dell' Ordine, della situazione nel nostro paese. La collaborazione istituzionale è fondamentale. Dobbiamo avere fiducia nelle Forze dell' Ordine.

Ringrazio anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore e la Locale Stazione dei Carabinieri” ha concluso la fascia tricolore.