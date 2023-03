Emergenza furti a San Valentino Torio, il sindaco incontra il prefetto Strianese: più videocamere e maggiori controlli sul territorio a tutela dei cittadini

La prefettura di Salerno ha ospitato la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo l'escalation di furti nel comune di San Valentino Torio. "Ho partecipato all' importante tavolo provinciale, insieme al consigliere comunale delegato alla sicurezza Ernesto Velardo ed al comandante della polizia locale Giovanni De Caro, in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale", ha fatto sapere il sindaco Michele Strianese.

"Ringrazio davvero di cuore il prefetto di Salerno Francesco Russ, per aver voluto dedicare al nostro comune una particolare attenzione, vista l'emergenza furti delle ultime settimane - il commento del primo cittadino -. Dopo aver illustrato il quadro della situazione, ben noto alle Forze dell' Ordine, abbiamo chiesto maggiori controlli, maggiore presenza di polizia, carabinieri, guardia di finanza sul nostro territorio comunale. Più pattugliamenti, posti di blocco, soprattutto nelle ore notturne".

Non solo le arterie urbane però: "Abbiamo chiesto pattugliamenti del tratto autostradale dislocato tra i caselli di Sarno e Nocera/Pagani, nelle due direzioni Sud e Nord, e posti di blocco all'uscita dei caselli stessi per controllare le entrate e le uscite dal nostro territorio, sull' asse Agro Sarnese/Nocerino - Agro Acerrano/Nolano/Caivanese - ha aggiunto Strianese -. Abbiamo chiesto anche il rafforzamento delle barriere fisiche di divisione tra le scarpate autostradali e le stradine di servizio che costeggiano le scarpate stesse. Noi ci siamo impegnati, su esplicita richiesta dei presenti al tavolo, a potenziare la videosorveglianza e l' illuminazione pubblica in tali aree, nonché a rafforzare l organico della polizia locale, cosa che stiamo già facendo con i concorsi in via di espletamento e di valutare anche la possibilità di integrare i servizi pubblici di sicurezza con quelli privati", ha concluso il sindaco di San Valentino Torio.