Mercato San Severino in festa per i 100 anni di nonna Anna Gli auguri del sindaco Somma: "Memoria storica per le future generazioni”

Una nuova centenaria in provincia di Salerno. Mercato San Severino è in festa per i 100 anni di nonna Anna. Il sindaco Antonio Somma ha voluto incontrare la signora per augurarle un buon compleanno e complimentarsi per il traguardo raggiunto.

L'augurio del sindaco

"Un secolo di vita racchiuso in una “donna generosa, sincera, che ha vissuto tutti i cambiamenti sociali e culturali della nostra città, divenendo memoria storia per le future generazioni”. Ad Anna Fenza ed alla sua famiglia vanno l’abbraccio di tutta la comunità", ha scritto via social la fascia tricolore, condividendo alcuni scatti con nonna Anna a cui è stata anche donata una targa.