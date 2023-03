Scuola Nuova dona alla città di Eboli uno strumento salvavita Giuseppe Bisogno: "Contribuire a rendere la nostra una comunità cardioprotetta è un orgoglio"

Scuola Nuova dona alla Città di Eboli uno strumento salvavita e le emozioni di questa mattina nei pressi della chiesa di San Bartolomeo sono state davvero tante.

Alla presenza del Sindaco di Eboli Mario Conte, di don Agostino e di tanti ebolitani, Giuseppe e Vito Bisogno rispettivamente presidente e direttore dell’Ente di formazione ebolitano, hanno donato a tutta la comunità uno strumento prezioso.

Le parole di Giuseppe Bisogno



“Emozione alla base di tutto e convinzione nel gesto: contribuire a rendere la nostra una comunità cardioprotetta è un orgoglio per noi prima di tutto come cittadini e poi come imprenditori”, ha dichiarato Giuseppe Bisogno.



“La Città di Eboli con la donazione di questo importante e prezioso strumento salvavita allarga il raggio d’azione e protezione. Grazie ancora a tutta la grande e meravigliosa famiglia di Scuola Nuova e a Giuseppe Bisogno che arriva sempre a sostenere e supportare l’amministrazione dove c’è necessità di collaborazione”, ha detto il Sindaco Mario Conte.



Il defibrillatore donato alla Città di Eboli è stato sistemato in una bacheca posta all’ingresso della chiesa di San Bartolomeo Apostolo.