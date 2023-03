Ambiente e rifiuti a San Valentino Torio: ottenuto finanziamento da 958mila euro Fondi che serviranno per meccanizzare la raccolta differenziata e potenziare strutture e mezzi

Il comune di San Valentino Torio ha ottenuto finanziamento di 958.000,00 € su fondi Pnrr ambiente e ciclo dei rifiuti. Per il sindaco Michele Strianese si tratta di "Un risultato storico per la città".

Altri fondi che serviranno per meccanizzare la raccolta differenziata, potenziare e ristrutturare il centro di raccolta di Via dell' Ecologia, modernizzare attrezzature e mezzi dell'azienda San Valentino Servizi.

La soddisfazione del primo cittadino

"Quasi un milione di euro a fondo perduto che abbiamo ottenuto, ancora una volta, grazie alla capacità di programmare e realizzare progetti da presentare sui vari bandi pubblici che vengono proposti. - ha scritto via social la fascia tricolore - In questo caso si tratta proprio di fondi PNRR, come avvenuto in altre occasioni. Approvata e pubblicata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile – la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento relativa all’ investimento 1.1 Linea d’Intervento A per come riportata all’Allegato 1 del decreto.

Il bando del Pnrr prevedeva, infatti, investimenti che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti attraverso la meccanizzazione della raccolta differenziata e la creazione di ulteriori strutture di trattamento dei rifiuti stessi, anche al fine di ridurre il numero di infrazioni europee aperte contro l’Italia e le importanti disparità regionali nei tassi di raccolta differenziata.

Nell’ambito di tale avviso, il PNRR ha inteso finanziare iniziative volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata, anche in linea con gli obiettivi dei piani di settore e contribuiscano alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’Unione Europea", le parole della fascia tricolore

Nel dettaglio, il progetto finanziato, prevede tra le forniture:

1) Digitalizzazione dell’attività di censimento delle utenze e della distribuzione delle attrezzature;

2) Sistema di tracciamento dei rifiuti conferiti, 3) Strumentazione hardware e software per la gestione del servizio;

4) Implementazione di un sistema di monitoraggio raccolta e servizi accessori;

5) Ecocompattatori per la raccolta ed il riciclo del PET;

6) Informatizzazione del centro di raccolta comunale;

7) Sistema compattatore con pannello fotovoltaico,;

Postazione intelligente per la raccolta di piccole apparecchiature elettroniche domestiche;

9) Informatizzazione del centro di riuso;

10) Macchine da interno per la triturazione del vetro.

Inoltre sono previsti i lavori a farsi nell’ambito dell’intervento di adeguamento del centro comunale di raccolta, in particolar modo l’intera attività progettuale andrà a completarsi con la realizzazione dei seguenti interventi:

1) Rimozione opere esistenti fatiscenti e dismesse;

2) Intervento di adeguamento sismico, ristrutturazione edilizia corpo identificato come ex macello;

3) Intervento di realizzazione soppalco in carpenteria metallica adeguatamente giuntato rispetto al corpo

esistente da destinare ad uso uffici;

4) Installazione piattaforma elevatrice per il superamento delle barriere architettoniche (secondo il DM236, che è il regolamento di attuazione della Legge 13/1989);

5) Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per rifunzionalizzazione opere esistenti.

Miglioreremo dunque la qualita' urbana, la sostenibilita' ambientale, i servizi al cittadino, la percentuale di raccolta differenziata andando a ristrutturare, riqualificare ed attrezzare il nostro centro di raccolta, sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, modernizzando cosi i servizi ambientali.

"Dopo i 2.5 milioni di euro ottenuti dal PNRR per la riqualificazione urbana del nostro centro storico, un altro grande risultato viene ottenuto sul fronte della sostenibilita' ambientale e dei servizi di igiene al cittadino", conclude il sindaco Strianese.