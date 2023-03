Manutenzione strade a Cava de' Tirreni: l'amministrazione corre ai ripari In corso interventi di riasfaltatura di via Rosario Senatore, diversi i lavori in programma

Lavori di manutenzione a Cava de' Tirreni. Sono in corso interventi di riasfaltatura di via Rosario Senatore grazie ai fondi residui derivanti dal PIU Europa, intanto, la Provincia ha indetto la gara per i lavori di messa in sicurezza di via Rotolo, interessata da una frana lo scorso dicembre che ne ha interdetto il transito veicolare.

"Entro dieci giorni saranno completati gli atti di gara e individuata la ditta ed i lavori avranno inizio ai primi di maggio, per una durata prevista di 120 giorni, fermo restando eventuali imprevisti", fanno sapere dall'amministrazione.

Gli altri interventi in attesa

Inoltre, per la strada provinciale 67, via Morcaldi, di collegamento con l’Abbazia Benedettina SS. Trinità, interessata da una frana il 25 marzo scorso che ha interrotto il transito pedonale e veicolare, dopo l’ordinanza del Sindaco di effettuare ad horas i lavori di messa in sicurezza, sono in corso gli adempimenti da parte della Provincia e del proprietario del fondo franato affinché si proceda in tempi rapidi alle opere per assicurare la pubblica e privata incolumità e ripristinare il transito.

Si è in attesa, inoltre, del pronunciamento del Tar per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità In via Tolomei. Dopo l’Ordinanza emessa dal Sindaco, i proprietari dei fondi franati cui spettano l’esecuzione dei lavori, hanno fatto ricorso al Tar.

“Siamo consapevoli dello stato delle strade cittadine – afferma il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici Nunzio Senatore – e siamo impegnati a trovare le risorse necessarie per la loro manutenzione straordinaria attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento. Abbiamo una rete stradale comunale di circa 150 chilometri e man mano che recuperiamo risorse interveniamo per sistemarle”.