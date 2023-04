Istituto Superiore Rea: proseguono i lavori all'edificio di San Valentino Torio Va avanti la ristrutturazione del plesso scolastico di Via I° Mezzana. L'aggiornamento del sindaco

Continuano i lavori della Provincia di Salerno per la ristrutturazione e il completamento dell'Istituto Comunale di San Valentino Torio in Via I° Mezzana, da destinare a succursale dell'Istituto Superiore Domenico Rea di Nocera Inferiore.

Avanzano i lavori di ritrutturazione: ormai completa tutta la facciata esterna notevolmente modificata e soprattutto inspessita dalla posa in opera del cappotto termico che ha avvolto l'intero edificio. Anche al piano terra, destinato a scuola elementare, vi saranno dei miglioramenti generali della funzionalita' e della vivibilita' degli ambienti.

L'aggiornamento della fascia tricolore

"Ormai la facciata del fabbricato ha assunto una nuova connotazione e dopo l' apposizione dei pannelli termoisolanti è ormai in fase di rifinitura. - ha fatto sapere il sindaco Strianese - Nel frattempo al piano terra è stata completata la messa a norma delle porte della aule (arretramento rispetto al corridoio) ed al piano primo si procede ora alla realizzazione dei tramezzi divisori delle varie aule e laboratori e si inizia a lavorare anche sugli impianti e sugli infissi esterni.

L'appello del primo cittadino: "Invitiamo ancora i ragazzi ad iscriversi ai due corsi che partiranno a Via I° Mezzana, ovvero quello dell' Alberghiero e del Istituto Tecnico Agrario, perche' c' e' ancora la possibilita' di aderire alle prime classi dei rispettivi corsi. Approfittiamo di questa opportunita' messa in campo dall' Amministrazione Comunale. Apriamo una scuola di istruzione superiore nel nostro paese e siamo davvero felici per questo", le parole del sindaco Michele Strianese.