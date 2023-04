Cava de' Tirreni, arrivano i semafori "intelligenti" con il conto allo rovescia Via al provvedimento per migliorare la sicurezza: l'annuncio dell'assessore Baldi

Anche i semafori "intelligenti" sul territorio comunale avranno i countdown per la visualizzazione del tempo residuo di accensione delle lanterne.

L'assessorato alla polizia locale ha, infatti, avviato le procedure per l'istallazione dei "countdown" così come prevede il decreto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, che dà alle pubbliche amministrazioni due anni di tempo, dall'inserimento nel piano annuale o triennale delle opere pubbliche, per adeguare i semafori con il rilevamento delle infrazioni con il dispositivo segna secondi.

"I countdown - afferma l'assessore Germano Baldi - saranno installati ai due semafori dell'incrocio di via XXV Luglio all'altezza del ponte di Pregiato e viale Degli Aceri, man mano pensiamo di estendere il dispositivo su tutti gli impianti semaforici, anche dove non è obbligatorio, per offrire un servizio ulteriore alla sicurezza degli automobilisti".