Più sicurezza a San Valentino Torio: potenziato il sistema di videosorveglianza Nuove telecamere ad alta risoluzione e con lettura targa su tutto il territorio

San Valentino Torio punta sulla sicurezza con nuovi occhi elettronici. Da alcuni giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione e potenziamento dell'impianto di videosorveglianza urbana.

L’intervento prevede l’installazione di telecamere, ad alta risoluzione e alcune con lettura targa, nei punti di maggiore interesse e frequentazione, nei punti di ingresso e uscita dal paese e sulle principali arterie stradali. Nei prossimi mesi, invece, si passerà alle zone periferiche in modo da avere un maggiore controllo del territorio.

"Il nostro impianto - spiega il primo cittadino Michele Strianese - sarà connesso sia al comando della polizia municipale sia alla locale stazione dei carabinieri. Nel frattempo sono già funzionanti alcune telecamere a Piazza Mons. Arsenio Salerno, a Via Vetice (ingresso da Striano nei pressi del ponte) e sulla superstrada ex SS 367 nei pressi della nuova rotatoria (ingresso da S. Marzano sul Sarno). Nelle prossime settimane seguiranno altri aggiornamenti in merito all'entrata in funzione di circa 15 telecamere".

"La sicurezza viene prima di tutto. E noi, stiamo lavorando in questa direzione", conclude il primo cittadino.