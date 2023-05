Arriva il giro, chiude anche la bretella di Battipaglia dell'autostrada A2 Le limitazioni alla circolazione per la tappa Atripalda-Salerno

Cresce l'attesa per la quinta tappa "Atripalda-Salerno", che attraverserà anche un tratto dell'A2 del Mediterraneo. In vista dell’evento sportivo sono state effettuate numerose riunioni presso la Prefettura e la Questura di Salerno, durante le quali è stata concordata, tra le altre cose, l’attivazione di presìdi di personale Anas in corrispondenza di alcuni punti strategici.

In particolare, le limitazioni per la circolazione (attive 2 ore e 30 prima del passaggio del veicolo recante l’indicazione dell’’inizio della gara ciclistica’ e fino a 30 minuti dopo il passaggio del veicolo di ‘fine gara ciclistica’, esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento della competizione, in piena sicurezza) interesseranno la chiusura dalla ore 14 alle 16.45 della bretella dello svincolo di Battipaglia in direzione della strada statale 18 Tirrena Inferiore per il Cilento.

Oltre alla presenza di personale, saranno attivi anche i pannelli a messaggio variabile.