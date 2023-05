Lotta all'abbandono dei rifiuti a Positano: presto nuove telecamere fototrappole L'appello dell'amministrazione ai cittadini: "Teniamo pulita la città. Serve collaborazione"

L'estate è alle porte e Positano corre ai ripari per cercare di mantenere il decoro in città. Presto nuove telecamere fototrappole verranno posizionate su tutto il territorio. Gli occhi elettronici aiuteranno l'attività di controllo da parte della polizia municipale e saranno quindi in grado di individuare e perseguire chi abbandona i rifiuti, "Creando un danno sia ambientale ma anche di immagine al nostro paese", scrivono dall'amministrazione.

L'appello alla cittadinanza

Dal Comune hanno poi lanciato un appello alla cittadinanza: "Con l’avvio della stagione turistica, vogliamo offrire ai nostri ospiti e cittadini una Positano sempre pulita ed ospitale; per fare ciò è necessaria, oltre al grande sforzo dell’amministrazione comunale e degli operatori del settore ecologia, anche la collaborazione di tutti voi, vi invitiamo perciò a rispettare strettamente gli orari di conferimento dei rifiuti e a differenziarli quanto più possibile. Vi preghiamo inoltre di provvedere a tenere pulite macere e giardini, sopratutto in prossimità di strade e scale pubbliche.

Confidando nella vostra usuale collaborazione, porgiamo cordiali saluti ed auguri di buon lavoro per la prossima stagione turistica", il messaggio.