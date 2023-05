Distretto urbano del commercio: via libera all’iter a Sarno Manifestazione d’interesse per mettere in rete le realtà del territorio

La Città di Sarno avrà il distretto urbano del commercio. L’Amministrazione Comunale, infatti, ha dato il via libera all’avviso per la costituzione del distretto urbano del commercio che consentirà di mettere in rete le attività commerciali del territorio. Con una determina del settore Suap, Mercato e Protezione civile, è stata indetta una manifestazione di interesse ad hoc.

La procedura fonda le radici nel testo unico sul commercio approvato dalla Regione Campania e in un altro provvedimento regionale: l’avviso pubblico con il quale si individuavano modalità e termini per il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco regionale dei distretti del commercio. Molteplici le finalità previste dal distretto commerciale, tra cui un programma di interventi finalizzato ad aumentare l’attrattività commerciale, turistica, culturale e il rilancio dei consumi e, più in generale, dell’economia nei territori di riferimento del Comune di Sarno.

L’avviso serve anche a incrementare la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni di categoria e gli operatori commerciali per favorire il «coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio» attraverso l’organizzazione di eventi.

Un altro importante obiettivo è il miglioramento della «qualità degli spazi urbani e la loro fruibilità con interventi leggeri di riqualificazione urbana».

Tra gli impegni che si assumono i sottoscrittori c’è la valorizzazione delle «specificità territoriali, del commercio, della produzione agricola e industriale, dell’artigianato» elevando il «livello di servizio commerciale presente sul territorio» del distretto. Insomma, una grande e importante opportunità per i negozianti di Sarno che, come avviene ormai in tutte le realtà italiane, sono alle prese con una contrazione dei consumi, ma anche con una lotta impari contro la grande distribuzione organizzata.

La manifestazione di interesse è rivolta a tutti «gli attori locali che abbiano comprovata esperienza» in uno dei settori di intervento del distretto, ovvero in «promozione del commercio, dei prodotti tipici e dell’artigianato locali; turismo; promozione e valorizzazione del territorio anche attraverso l’uso innovativo e originale delle nuove tecnologie digitali; commercio», si legge nel bando comunale. Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 22 maggio 2023.