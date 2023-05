San Valentino Torio: parte il nuovo progetto del "Servizio Civile Giovanile" 12 nuovi giovani faranno esperienza e formazione negli uffici comunali per un anno

Parte il nuovo progetto del "Servizio Civile Giovanile" a San Valentino Torio con 12 nuovi giovani che faranno esperienza e formazione negli uffici comunali, al servizio dell' Ente della civica amministrazione e dei cittadini tutti.

Nella giornata di ieri i rappresentanti dell'amministrazione hanno salutato i 12 giovani che per un anno hanno fatto il servizio civile presso il Comune. "Li ringraziamo di vero cuore per il contributo che hanno dato al paese ed all' Amministrazione Comunale, per lebpratiche ed i procedimenti necessari alla nostra comunità" - ha sottolineato il sindaco Strianese - Siano sicuri che abbiano fatto una bella esperienza di formazione professionale ma anche umana, mediante il contatto con gli Amministratori, i Dirigenti, i dipendenti comunali, i cittadini tutti.

Ad essi auguriamo buona vita e soprattutto che abbiano un futuro professionale ricco di soddisfazioni e di opportunità".

Poi l'augurio ai "nuovi arrivati":

"Ai 12 giovani che ora iniziano auguriamo buon lavoro e soprattutto di apprendere quante piu' nozioni possibili per il loro futuro, nonche' di dare una mano per il nostro paese. Di anno in anno mediante i progetti di servizio civile proviamo a creare opportunita' per i nostri giovani", le parole del sindaco Michele Strianese.