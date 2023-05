Sarno, RFI annuncia la riqualificazione della stazione ferroviaria Il progetto prevede, tra gli altri interventi, l'eliminazione delle barriere architettoniche

Buone notizie per il Comune di Sarno. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato che presto avvierà i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Corso Vittorio Emanuele. Il progetto prevede, tra gli altri interventi, l'eliminazione delle barriere architettoniche per le persone diversamente abili, come richiesto dall'Amministrazione Comunale. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Canfora.

Si procederà a una revisione complessiva, impiantistica e strutturale, con la ridistribuzione razionale degli spazi, anche nell’ottica di nuovi servizi offerti, l’uso mirato di materiali, illuminazione e arredi, l’estensione delle aree pedonali e la cura delle aree verdi.