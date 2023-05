Fiaccolata a San Valentino Torio per ricordare Jemila, Rosario e Mourad Il sindaco Strianese: "Pregheremo sopratutto per Giusy che è ancora in ospedale a combattere"

Questa sera si terrà a San Valentino Torio una fiaccolata per ricordare Jemila, Rosario e Mourad, le tre giovanissime vittime dell’incidente stradale avvenuto, domenica 14 maggio, sull’A30, nei pressa dell'uscita di Mercato San Severino. Sarà anche l’occasione per pregare per Giusy, la madre di Jemila e Mourad. La donna si trova ancora in ospedale. La fiaccola partirà alle 19.30 da Largo Tringiale nella frazione Casatori di San Valentino Torio.

Il sindaco Michele Strianese ha pubblicato un messaggio sui social per il vitare la cittadinanza a partecipare: “Pregheremo soprattutto per Giusy, la madre di Jemila e Mourad, che è ancora in ospedale a combattere. Il suo ritorno alla vita di tutti i giorni è molto probabile, ma i tempi saranno lunghi e la terapia molto impegnativa. Ma siamo tutti molto fiduciosi. Pregheremo, inoltre, per stare vicini ad Hedi e Ornella e a tutte e due le famiglie duramente colpite da questa tragedia. Ringrazio le amiche di Giusy per averci proposto questa bellissima iniziativa, alla quale abbiamo subito acconsentito, impegnandoci a dare agli organizzatori tutto il supporto necessario”.