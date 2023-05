Inaugurato il belvedere di via Cavour a Montecorvino Rovella Nell'area è presente la prima "Panchina Smart" del territorio, alimentata ad energia solare

Inaugurato ieri sera il belvedere di via Cavour (viale dei Cappuccini) a Montecorvino Rovella. Un'opera pubblica restituisce ai cittadini alla comunità un'area che versava in condizioni di degrado e che è stata messa in sicurezza anche dal punto di vista idrogeologico.

"Un ringraziamento particolare va rivolto alla famiglia Capolli, che ha ceduto al Comune una parte dell'area in cui è stato realizzato il belvedere", ha fatto sapere l'amministrazione.

Nell'area è presente la prima "Panchina Smart" del territorio, alimentata ad energia solare e fornita di prese Usb per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Il commento del sindaco

«Iniziamo questo secondo mandato inaugurando un'opera pubblica importante per la comunità. In questa occasione mi preme ringraziare gli uffici, la ditta incaricata e l'assessore Falabella per il grande lavoro svolto» afferma il sindaco, Martino D'Onofrio, che aggiunge: «Dopo aver messo in sicurezza l'area dal punto di vista idrogeologico, abbiamo voluto realizzare uno spazio fruibile dal quale fosse possibile ammirare il panorama della nostra Montecorvino Rovella. Andiamo avanti nel solco di quanto realizzato nei primi cinque anni con l'obiettivo di migliorare sempre di più la vivibilità sul territorio».