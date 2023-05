Lavori di manutenzione a San Valentino Torio: nuovi mezzi e operai Da lunedì entrerà in servizio un nuovo operaio a 18 ore settimanali

Lavori di manutenzione a San Valentino Torio: nuovi mezzi e risorse in campo per il territorio. Da lunedì entrerà in servizio un nuovo operaio a 18 ore settimanali.

"Cerchiamo di mettere in condizioni di vivibilità il nostro paese, soprattutto nelle aree più frequentate durante l'estate. L' erba cresce ovunque velocemente e con soli 3 operai diventa difficile fare tutto. - ha spiegato il sindaco Michele Strianese - Ma ci stiamo attrezzando con nuovi mezzi e nuove risorse lavorative":

Nelle prossime settimane si aggiungeranno alla "squadra" ancora due risorse.

"Stiamo lavorando alla sistemazione del verde nell'area delle cooperative edilizie in vista dell' inaugurazione dell' outdoor fitness, dell' area pic nic e del nuovo parco giochi. - ha spiegato il primo cittadino - Abbiamo completato anche la sistemazione del verde nel centro sportivo polifunzionale di Via Giambattista Vico, in vista dell' evento di pugilato organizzato per sabato 3 e domenica 4 Giugno. Poi si passa a risistemare la Villa Comunale, in vista delle tante iniziative che si terranno durante l' estate".