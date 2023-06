Lotta a vandali e incivili: ecco le telecamere nel nuovo parco a San Valentino L'annuncio del sindaco Strianese: "Ci saranno multe, denunce e sanzioni a iosa"

Procedono i lavori per completare la riqualificazione dell' Area PEEP di Via Leonardo da Vinci a San Valentino Torio. Nei prossimi giorni verrà la data dell'inaugurazione del nuovo parco giochi, dell' outdoor fitness e dell' area pic nic. La città si arricchisce di un nuovo spazio dedicato ai più piccoli e non solo.

"Sta venendo davvero un bellissimo parco per il quale ringrazio davvero di cuore il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero", commenta soddisfatto la fascia tricolore Michele Strianese.

Nuovi occhi elettronici su tutta l'area

Il primo cittadino ha poi sottolineato la linea dura che l'amministrazione adotterà contro vandali e incivili. Installate, su tutta l'area, diverse telecamere: "Serviranno innanzitutto per sorvegliare i nostri bimbi e per farli stare in sicurezza ma anche per "beccare" chi infrange le regole, chi danneggia il patrimonio pubblico, che non rispetta le persone, chi disturba la quiete pubblica. E non tollereremo nulla. Ci saranno multe, denunce e sanzioni a iosa", sottolinea il sindaco Strianese.

"La Polizia Locale, compatibilmente con i propri impegni, sorveglierà l' area e non faremo sconti per nessuno.

Chi danneggia le giostrine, gli attrezzi per il fitness, le panchine, i tavoli e ogni altra cosa, sara' perseguito dalla legge. Impariamo tutti a difendere le cose che si realizzano per la comunità, che sono patrimonio di tutti noi", conclude la fascia tricolore.