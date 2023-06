Piante pericolanti sulla Statale Amalfitana,traffico bloccato a Conca dei Marini Ma i sindaci assicurano: la 163 non sarà chiusa, sì al senso alternato

Pomeriggio complicato per la circolazione sulla Strada Statale Amalfitana 163: oltre l'alto numero di accessi per la festività del 2 giugno, a rendere infernale gli spostamenti lungo la "Divina" alcuni smottamenti nel territorio di Conca dei Marini.

In particolare, Anas ha fatto sapere che il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni dopo il distacco di alcune piante a ridosso della Statale, che sono finite sulla strada. Altre sono in bilico.

Sul posto il personale Anas ed i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

"Per chiarezza avvertiamo le comunità della Costa D’Amalfi che per la problematica di crollo avvenuto sulla SS 163 Amalfitana nel Comune di Conca, sarà istituito un senso unico alternato con presidio fisso in attesa della messa in sicurezza dell’intero costone roccioso nei prossimi giorni. Vi assicuriamo che la SS 163 non sarà chiusa al traffico", hanno fatto sapere i sindaci del comprensorio.