Castel San Giorgio: stop agli incendi estivi, le regole del Comune Con un'ordinanza vietata l'accensione di fuochi all'aperto su tutto il territorio

Attraverso una attenta politica di controllo del territorio, il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara e la sua giunta hanno stabilito una serie di regole che i cittadini dovranno rispettare per evitare i tanto temuti incendi che negli anni scorsi hanno messo a dura prova le aree boschive sangiorgesi.

Con ordinanza sindacale n. 47 del 5 giugno scorso il primo cittadino ha vietato, a partire dal 1°luglio prossimo e fino al 20 settembre, l'accensione di fuochi all'aperto su tutto il territorio comunale. Inoltre, con la stessa ordinanza, Paola Lanzara ha sancito l'obbligo per i proprietari di fondi e aree a verde prospicienti le strade pubbliche ed i boschi, di provvedere a pulizia e manutenzione. Con i volontari della Protezione Civile e gli agenti della polizia locale guidati dal maggiore Giuseppe Contaldi, saranno intensificati i controlli, proprio per assicurare ai cittadini di Castel San Giorgio un'estate sicura e senza incendi.

«Con gli assessori Domenico Rescigno alla Protezione Civile e Antonia Salvati all'Ambiente, abbiamo messo a punto un piano di interventi per limitare il più possibile gli incendi- ha affermato Paola Lanzara -. L'estate è appena iniziata e purtroppo sappiamo bene che, inevitabilmente, porta con sè anche il triste fenomeno degli incendi boschivi. Abbiamo voluto dettare alcune semplici regole che dovrebbero contribuire a scongiurare questa vera e propria piaga. Ai cittadini chiediamo di avere più rispetto per l'ambiente, di ripulire le proprie aree da sterpaglie e altro materiale che potrebbero facilitare la combustione, ma chiediamo anche la collaborazione su eventuali avvistamenti di principi di incendio. In caso di avvistamento occorre contattare con solerzia i seguenti numeri: 1515 carabinieri forestali,115 vigili del fuoco,081. 5163270 polizia locale e 3336163522 Protezione Civile»-ha concluso il primo cittadino.