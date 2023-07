Battipaglia, ramo di un albero crolla in piazza: sindaca risponde alle polemiche "Solidarietà al cittadino colpito" e sulla manutenzione sottolinea: "Stanziati 4 milioni"

Tragedia sfiorata nella centralissima Piazza Aldo Moro a Battipaglia, venerdì scorso, dove un ramo di grosse dimensioni si è staccato da uno dei pini secolari presenti nella zona, colpendo uno dei cittadini presenti.

Immediati i soccorsi, tra cui quelli della sindaca Cecilia Francese, presente sul posto. Fortunatamente, l’anziano non ha riportato gravi ferite ma soltanto delle escoriazioni. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per contornare l’area interessata dal crollo.

"Vorrei innanzitutto esprimere solidarietà al nostro concittadino che è stato colpito, a piazza Aldo Moro, da un grosso ramo staccatosi da uno dei maestosi alberi che abbelliscono quel luogo; tirare un sospiro di sollievo insieme ai suoi familiari per una vicenda che avrebbe potuto avere un esito più grave; augurargli una pronta e completa guarigione", scrive la fascia tricolore.

L'episodio ha riacceso le polemiche, diverse le critiche da parte dell'opposizione a cui la sindaca Cecilia Francese ha risposto:

"Lo "sciacallaggio" politico che si è puntualmente scatenato anche su questa vicenda, invece, lo annoveriamo fra gli elementi propri della miseria politica cittadina. Il Comune di Battipaglia ha stanziato per la manutenzione del patrimonio comunale, per il 2023, 4 milioni di euro (ed altri saranno messi a disposizione negli anni prossimi) per un intervento su tutto il territorio: dai confini con Eboli a quelli con Bellizzi, dal Mare alle colline, l'intero territorio comunale sarà oggetto di un intervento manutentivo e di sistemazione.

Strade, Marciapiedi, Verde Pubblico, strutture pubbliche verranno interessate da questo massiccio intervento teso a dare un volto nuovo e di maggiore vivibilità all'intera città. Chi oggi si erge a Censore della attività amministrativa, e per anni ha osservato un silenzio imbarazzante così come continua a tacere, per ordini di scuderia, sulle grandi questioni come la Sanità pubblica e le politiche dei rifiuti, dovrebbe saperlo. Se avesse letto il bilancio di previsione.

Vale appena la pena di ricordare che quello stanziamento è stato possibile, solo ed esclusivamente, grazie alla azione di risanamento dei conti che, in questi anni, questa Amministrazione Comunale ha condotto, in solitudine rispetto ad una opposizione tesa a sminuire il risultato, piuttosto che a sostenere le scelte anche di sacrificio che si sono rese necessarie negli anni", le parole della sindaca Cecilia Francese.