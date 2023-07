Lotta al degrado, rifiuti abbandonati a Sicignano: la denuncia della GAI La guardia agroforestale segnala nuovamente al sindaco quanto scoperto: "Serve bonifica dell'area"

Una nuova segnalazione sull'abbandono indiscriminato di rifiuti nel Salernitano. La guardia agroforestale italiana ha denunciato alla Procura della Repubblica ed al Sindaco di Sicignano degli Alburni quanto scoperto nei pressi della stazione di Petina.

Rifiuti di varia natura, tra plastica, gomme e vecchi elettrodomestici sono stati trovati tra la vegetazione nel corso dei consueti controlli ambientali da parte del personale.

Una situazione, come sottolineato dagli operatori della guardia agroforestale, già segnalata al primo cittadino.

E' stata quindi richiesta, nuovamente, la bonifica dell'area.

"Non è stato fatto alcun lavoro di ripristino, anzi i rifiuti sono aumentati, creando un pericolo anche per la salute dei cittadini e per rischio incendi" sottolinea la dirigenza zonale, giudata dal Sig. Carmine Gentile.